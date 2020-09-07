شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: نستهدف زيادة حجم التجارة الداخلية من الناتج المحلى إلى 21% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلبة أن حجم التجارة الداخلية من إجمالى الناتج المحلى 18.5 % حاليا، ونستهدف ان تكون 21% خلال الفتره المقبلة، حيث يتم حاليا إنشاء مناطق لوجستية وتجارية فى المحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع ، خاصة وأن تكلفة نقل المنتجات تتراوح من 10 الى 15% مم سعر المنتج النهائي وأن وجود بنية تحتية للتجارة الداخلية يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة مما يساهم فى ضبط الاسواق وتوفير السلع لصالح المستهلك بأسعار تنافسية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن المشاركة مع القطاع الخاص يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة ، كما أن القطاع الخاص لديه المرونه والحرية فى طرح عروض لصالح المستهلك وبأسعار تنافسية.