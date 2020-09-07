شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول منفذ تموين بالشراكة مع القطاع الخاص يتضمن 30 ألف منتج سلع عذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم افتتاح أول منفذ اليوم بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، حيث يتبع المنفذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويتضمن حاليا 30 ألف منتج من السلع الغذائية ويتم طرحها بأسعار مخفضة بنسبه 15% مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص وبحضور اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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ويهدف المشروع الى رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.

وأضاف عشماوى أن الوزارة لديها العديد من المنافذ السلعية وأن طرح بعض المنافذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يستهدف فى المقام الاول تطويرها ورفع كفائتها إضافةً الي اضفاء المزيد من التنوع فى الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما يعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف ،علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل امداد متنوعة ،كما سيتم الإبقاء على العاملين فى هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم.

وأشار عشماوى إلى أن القطاع الخاص لديه الامكانيات لزيادة ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية فى الأسعار، وهو ما يحدث حاليا فى السلاسل التجارية الكبرى مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.