شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 23 رحلة دولية تقل 1974 راكبا من عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، 23 رحلة طيران دولية تقل نحو 1974 راكبا قادمين من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 23 رحلة قادمة من عدة وجهات منها "فرانكفورت، روما، فيينا، إسطنبول، أثينا، أديس ابابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، جدة، الرياض، أبها، الدمام، ينبع، الخرطوم، القصيم، البحرين، بيروت، عدن، بغداد".

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وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.