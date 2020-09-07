شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الزراعة يتابع أعمال التلقيح الاصطناعى للماشية فى أسيوط وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لشئون الخدمات البيطرية، مديريتى الطب البيطرى بمحافظتى أسيوط وسوهاج، للوقوف على مستجدات العمل فى أعمال التلقيح الاصطناعى للماشية بالمحافظتين.

وعقد مساعد وزير الزراعة لشئون الخدمات البيطرية ، اجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات البيطرية وأقسام مديرية الطب البيطرى باسيوط، بحضور الدكتور خالد بكرى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، للإطمئنان على كافة الأعمال وتم الإجتماع بمديرى الإدارات بالمديرية للإطلاع على آخر المستجدات فى أعمال التلقيح الصناعى للماشية والوقاية والمجازر.

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وتفقد مساعد وزير الزراعة لشئون الخدمات البيطرية، وحدة النيتروجين، وأعمال التلقيح الصناعى، فضلا عن الثلاجة المركزية للقاحات بالمديرية ومتابعة أعمال تحصينات الماشية بالمديرية، كما تم تفقد أعمال وحدة الواسطى البيطرية التابعة لإدارة الفتح البيطرية وتم مناظرة المكان المقترح لتخصيصه وحدة تلقيح صناعى مركزية لخدمة محافظات وسط الصعيد.

وخلال زيارته لمحافظة سوهاج تفقد مساعد وزير الزراعة، مركز التلقيح الاصطناعى للماشية بمدينه طهطا، والمقرر العمل على رفع كفائته واعاده تشغيله، حيث توقف عن العمل منذ حوالى 15 عام.

وأشار مساعد وزير الزراعة لشئون الخدمات البيطرية، إلى أن عملية التطوير تشمل إعاده التصميم الداخلي ليتناسب مع أحجام وأنواع الطلائق والحفاظ عليها، لافتا إلى أنه باستكمال التجهيز والتحديث سيكون المركز مهيأ يمكن لسد احتياجات 5 محافظات في صعيد مصر من مستلزمات التلقيح الإصطناعى مما يعد طفره ف الإنتاج الحيواني في قري الصعيد، مع الإمداد بأحدث الأجهزة التي تضمن إنتاج قصيبات سلائل منوى عالية الجودة، التى تحمل صفات وراثيه مميزه وتناسب مع الهدف المرجو بتنشئه سلالات مصرية.