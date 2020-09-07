شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: غرفة العمليات مستمرة للرد على استفسارات المصريين في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، فى تصريحات تليفزيونية اليوم الاثنين، إن المصريين في الخارج يواصلون في عملية الاقتراع والمشاركة في تغيير الحياة السياسية بعدما شاركوا في التعديلات الدستورية في 2019، مؤكدة أن غرفة وزارة الهجرة مستمرة في تلقى الاستفسارات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانتهت السبت، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدأت فترة الصمت الانتخابى الذى يحظر فيه ممارسة أى شكل من أشكال الدعاية.

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ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض بدء الدعاية الانتخابية لمرشحى جولة الإعادة يوم 20 أغسطس الماضى، وانتهت فى الساعة الثانية عشر من يوم 5 سبتمبر المقبل، بحسب التوقيت المحلي لكل دولة يتواجد بها الناخبين.