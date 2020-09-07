شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يوقع برتوكول مع وزارة الطيران لنقل البعثات لدول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مع وفد وزارة الطيران، بروتوكول تعاون، لتيسير رحلات جوية لمبعوثي الأزهر وكافة الرحلات المتعلقة بالأزهر الشريف، اليوم الاثنين الموافق 7/9/2020، بمقر مشيخة الأزهر.

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وأوضح الشيخ صالح أن الأزهر يعمل في جو متناغم مع كافة قطاعات الدولة لإظهار ما تقوم به الدولة من تطورات وخدمات لأبناء مصر وضيوفها من العالم كله، مبينًا أن هذا التعاون يخدم أبناء الأزهر لتيسير كافة الرحلات لهم خارج مصر وداخلها، لنشر رسالة الدين الإسلامي في كل ربوع العالم.

من جانبهم قدم وفد وزارة الطيران الشكر للأزهر الشريف على هذا الاتفاق والتعاون، موضحين أنهم سعداء بتقديم خدماتهم للأزهر الشريف، الذي يقوم بخدمة الدين الإسلامي في كل أنحاء العالم.