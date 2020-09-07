شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور راهبات المير دى ديو بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأب القمص أنطونيوس غطاس وكيل الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، راهبات "الميردي ديو"، وتأتى الزيارة في إطار زيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأٌقباط الكاثوليك إلي الإسكندرية، بحسب الكنيسة الكاثوليكية.

وعن تأسيس "راهبات الميردى ديو " في مصر، فقد أسس هذه "الرهبانية" الأب أولييه راعي كنيسة سان سولبيس، فى باريس سنة 1648، وكان الخديوى توفيق باشا استدعى راهبات المير دي ديو لمصر سنة 1880، لتربية وتثقيف بنات العائلات الراقية، وكانت راهبات المير دي ديو تسمى "راهبات مدارس بنات الأشراف" أو سيدات "اللجيون دونور"، وعند تأسيس المدرسة بالقاهرة التحقت 16 طالبة ، لكن الأن فعدد الطالبات زاد ليصل إلى 1325.

وفي سنة 1881، أنشأت الرئاسة العامة مدرسة أخرى بالإسكندرية وتضم المدرستين حاليا حوالي ألفين وخمسمائة طالبة فى المراحل الثلاث ابتدائي وإعدادي وثانوي، وفي سبتمبر 1899، ألحق بمدرسة القاهرة جناح خاص ببنات الطبقات الكادحة الفقيرة غير القادرة على دفع المصروفات للحصول على التربية والثقافة اللى يحتجن ليها.

وقد ترأس صباح اليوم الإثنين، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بمقر البطريركي بكوبرى القبة، بمشاركة الآباء المطارنة أعضاء اللجنة الدائمة، لبحث الأمور الرعوية والخدمية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية فى مصر.

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وفى يناير الماضى، ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق أولى جلسات مؤتمر البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بحضور المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى، حيث يدور الحديث حول جدول الأعمال الذي يتضمن العديد من الأمور الرعوية والإدارية التى تخص الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

وقرر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في ختام اجتماعه النصف سنوي، إبريل 2018، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة، أن تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، أربع مرات سنويا خلال أشهر "يناير، مارس، يونيو، ونوفمبر"، إلا أن خلال عام 2020 بسبب تطورات فيروس كورونا، تم تغير بعض المواعيد، لينعقد هذا الشهر .

وتتكون اللجنة الدائمة من البطريرك بصفته رئيس المجلس، والمطران كيرلس وليم مطران أسيوط، والمطران جورج بكر النائب البطريركي للروم الكاثوليك بمصر، والمطران عادل زكي النائب الرسولي للاتين في مصر، والأنبا توماس عدلي المدبر الرسولي لإيبارشية الجيزة، والمونسينيور فيليب نجم المدبر البطريركي للكلدان في مصر، والأب ميلاد صدقي أمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأب ميلاد شحاتة مساعد أمين السر.

وتتكون اللجنة الدائمة من البطريرك بصفته رئيس المجلس، والمطران كيرلس وليم مطران أسيوط، والمطران جورج بكر النائب البطريركي للروم الكاثوليك بمصر، والمطران عادل زكي النائب الرسولي للاتين في مصر، والأنبا توماس عدلي المدبر الرسولي لإيبارشية الجيزة، والمونسينيور فيليب نجم المدبر البطريركي للكلدان في مصر، والأب ميلاد صدقي أمين سر مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأب ميلاد شحاتة مساعد أمين السر.