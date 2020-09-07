شكرا لقرائتكم خبر عن دمج الفن والخياطة والنجارة.. عمر يرسم بالخيط والمسمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالخيط والمسامير والألوان والفرشاة يرسم طالب الثانوية أحلامه يهرب من الواقع الذى يعيش فيه إلى عالم الخيال بما فيه من جمال وسعة أكبر لانطلاق الروح تمكنه من إنتاج قطعة فنية يعجب بها من حوله ويتعجب لجمالها الجذاب وألوانها المبهجة.

وقال عمر محمد فرحات، ذو الـ17 عاما إنه يرسم وهو صغير جدا والأهل والأصدقاء بيشجعونى جدا ووالدى وأمى هما مثلى الأعلى.. بحب أشوف ردود أفعال الناس جدا ودى أكتر حاجه بتديني طاقة إيجابية فبدأت أعمل فيديوهات قصيرة ومنها اللى تعدى نصف مليون مشاهدة.

وأضاف عمر أن فترة انتشار فيروس كورونا جعلته فنان بالخيط والمسمار ويشكل تابلوهات بأعداد كبيرة، قائلا: "تقدمت إلى 4 معارض فى مصر وسافرت لإيطاليا فى شهر ديسمبر الماضى بمعرض لوحات فنية وحصلت علي بعض الشهادات والتكريمات.. حلمي مالوش نهاية".

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عمر يرسم بالخيط والمسمار (1)



عمر يرسم بالخيط والمسمار (2)



عمر يرسم بالخيط والمسمار (3)



عمر يرسم بالخيط والمسمار (4)