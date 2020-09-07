شكرا لقرائتكم خبر عن لجان بالزراعة لمتابعة 10 أصناف خضر و50 ألف فدان بطاطس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع اللجان الفنية بإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، طرح منتجات الخضروات وزيادة المعروض بالأسواق كسلعة استهلاكية يومية وأساسية، منها "الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل أخضر، مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك متابعة يومية على زراعات الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق.

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وأضاف مدير الخضر، أن هناك لجان متابعة بالغيطان مع بداية زراعة 50 ألف فدان بطاطس فى مناطق الزراعة المبكرة " في عدة مناطق خاصة بالمنيا التي تزرع اكثر من 38 ألف فدان، وتليها البحيرة ، والمنوفية وتزرع العروة النيلى للبطاطس أواخر شهر أغسطس بتقاوى كسر محلى، وهناك لجان متخصصة بالغيطان لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، خاصة مع المناخ المتغير ، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول ، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى والأسواق الخارجية، مشير الى استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

وأوضح مدير إدارة الخضر ، أن هناك لجانا مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع السلع الأساسية من الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ،والتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة المناخ المتغير، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.