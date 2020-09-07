شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية حول تشخيص ومكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة، برنامج تدريبي تحت عنوان: " أهم الطرق الحديثة لتشخيص ومكافحة أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية "الفاكهة"، بمحافظة الفيوم، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويأتي البرنامج التدريبي، والذي من المقرر أن ينتهي الخميس المقبل، في إطار التعاون المثمر مع مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير معهد بحوث امراض النباتات، أن البرنامج يتناول عددا من الموضوعات على رأسها: أهم أمراض محاصيل الفاكهة و طرق مكافحتها، أمراض محصول الطماطم وطرق المكافحة، الأمراض التي تصيب محصول الذرة وطرق الوقاية والعلاج، فضلا عن أهم أمراض المحاصيل الزيتية، وأهم الأمراض النيماتودية على بعض المحاصيل الاقتصادية.

وأضاف معهد بحوث أمراض النباتات، أن البرنامج يستهدف تدريب ٢٥ متدربا من الفنيين الزراعين و اخصائى المحصول و المكافحة و الارشاد و ذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذة المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما و نوعا، لافتا الى أنه يتم خلال التدريب مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements

يذكر أن معهد أمراض النبات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، فتتح مؤخرا المعمل الجديد لقسم بحوث الأمراض البكتيرية والخاص بفحص وتشخيص ومكافحة اهم الأمراض البكتيرية تمهيدا لاعتماد هذا المعمل من ادارة الاعتماد والجودة والذي سيختص بعملية الفحص والتشخيص السريع لبكتريا التدهور السريع ضمن خطة تطوير معامل معهد بحوث امراض النباتات حيث يعد هذا النوع من البكتريا من اخطر الأمراض الحجرية والتي تصيب اكثر من 500 عائل نباتي و غير المسجلة بمصر حتي الأن و يتم فحصها حاليا طبقا للبروتوكول الاوروبي ، وذلك برعاية ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.