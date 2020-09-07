شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن إزالة 25 حالة بناء مخالف وتعدى على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال استكمال تنفيذ إزالة لعقار مخالف بشارع الانوار بالمريوطية نطاق حى الطالبية مؤكدا على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة ما أسفرت عنه حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة و الزراعية التى نفذتها الوحدات حيث تم إزالة 5 حالات بناء وتعديات على الاراضي الزراعية بالوحدة المحلية ببرقاش بمركز منشأة القناطر بالإضافة الى ازالة فيلا مقامه بالمخالفة على الاراضي الزراعية مكونه من 3 أدوار على مساحة 250م بمنطقه ام خنان بمدينة الحوامدية.

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كما تم ازالة حالتين بناء مخالف تعديات على الاراضي الزراعية بمساحه 850 م بمركز ومدينة ابو النمرس الى جانب ازالة 9 حالات بناء مخالف بقرية المرازيق والشنباب بمركز البدرشين باجمالى مساحة 3279 م للتعدى على الاراضي الزراعية واملاك الدولة وازاله حالتين بناء مخالف بقريتى برطس والكوم الاحمر على مساحه 300 م للتعدى على الاراضي الزراعية بمركز أوسيم بالاضافه الى ازاله 5 حالات بناء مخالف بقرية صول بأطفيح وازالة غرف وتقسيمات وسواتر ترابية بغرض التعدى على 5 أفدنة بقرية القصر بمركز الواحات البحرية .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف والتعديات علي الاراضي الزراعية بشكل رادع .