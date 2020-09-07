شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تخرج بجامعة حلوان حول الاستفادة من عوادم الأقمشة لإنتاج الطوب الأسمنتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش طلاب قسم الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مشروع تخرج عن "الأستفادة من عوادم الأقمشة فى إنتاج نوعيات جديدة من بلوكات الطوب الأسمنتي المتوافق بيئياً بديلاً للطوب الاحمر" .

المشروع ممول من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، حيث تعتبر صناعة الطوب الأحمر في مصر من الصناعات المضرة بيئياً، ويكون لها تأثير على البيئة المحيطة والتي تتمثل خطورتها في قربها من الكتل السكانية والأراضي الزراعية .

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان ، أن الخصائص الفنية للحوائط من حيث نوعية الخامات وكثافتها ووزنها لها أكبر الأثر علي جودة المنشأت، وكلما كانت الحوائط خفيفة الوزن أدي ذلك إلي توفير حوالي 25% من كمية الخرسانة بالهيكل الانشائي، ولهذه الأسباب تلجأ الشركات إلى استخدام الطوب الأحمر بكميات ضخمة نظراً لخفة وزنه والذي يصل إلى 2 كيلو جرام للوحدة وهذا بخلاف الطوب الاسمنتي والذي يستخدم في نطاق ضيق نظراً لزيادة وزنه والذي يصل إلى أربعة كيلو جرام للوحدة ممايزيد من التكلفة .

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أنه نظراً لكل هذه الأسباب السابقة فقد قدم الطلاب هذا المشروع الذي يهدف إلى تحسين وانتاج نوعيات من الطوب الأسمنتي المصمت خفيف الوزن مع زيادة قدرته علي العزل الحراري والمتوافق بيئياً بديلا للطوب الأحمر بأستخدام عوادم تصنيع المنسوجات وأخرى لتلائم الغرض من استخدامها في مجال الهندسة الانشائية .

وقد جاءت فكرة المشروع لعدة أسباب:

Advertisements

1- نظرا للحركة الانشائية والتي تشهدها مصر في الوقت الراهن أدت الي إستهلاك كميات كبيرة من الطوب الاحمر مما ترتب عليه زيادة في نسب التلوث .

2- أدى منع استيراد الملابس الجاهزة من الخارج الي زيادة الانتاج وبالتالي زيادة في كميات العوادم الناتجة من التشغيل دون استخدام .

ولهذه الأسباب كان البحث والدراسة لإنتاج نوعيات جديدة من الطوب الاسمنتي المتوافق بيئياً يفي بالغرض الذي صمم من اجله بمواصفات جديدة منها خفة الوزن والعزل الحراري باستخدام العوادم بعد تجهيزها حتي تكون صالحة للاستخدام .

اشرف على المشروع الدكتور اسامه القبيصي استاذ رياضيات النسيج بقسم الغزل والنسيج – كليه الفنون التطبيقيه جامعه حلوان، دكتور مهندس حافظ حواس مدرس بقسم الغزل والنسيج - كليه الفنون التطبيقيه جامعه حلوان.

ويتكون فريق عمل المشروع من الطلاب، مروة محمد طه محمود، شيري ميلاد عشم شفيق، هاجر احمد محمد ادريس، ايمان يسري عبد العزيز احمد، غدير يسن السيد فراج.