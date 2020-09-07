شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح أول منفذ لطرح السلع بالشراكة مع القطاع الخاص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية، بالمشاركة مع القطاع الخاص، بهدف رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين بأسعار تنافسية، وبحضور اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

ويبلغ مساحة المنفذ 1000 متر وهو احدى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ويعمل بالمنفذ 165 عامل وتم تطويرة بقيمة تقرب من 25 مليون جنيه.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى ،لافتا الى وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع الاساسية تكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر ويصل الى 6 أشهر لبعض المنتجات ، كما وجه المصيلحىُ باستمرار تطوير المنافذ السلعية التابعة للوزارة بما يتيح التنوع فى المنتجات وزيادة معدلات الضخ لصالح المستهلك .

مشروع طرح المنافذ السلعية التابعة لوزارة التموين للمشاركة مع القطاع الخاص يستهدف في المقام الاول تطويرها ورفع كفاءتها، إضافةً الي اضفاء المزيد من التنوع في الباقة السلعية والمنتجات الغذائية كما سيعزز قيمة الإيرادات لأكثر من ثلاثة أضعاف، علاوة على ان القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل امداد متنوعة ،كما سيتم الإبقاء على العاملين في هذه المنافذ مع تدريبهم ورفع كفاءتهم ، ويتم ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السلاسل التجارية الكبرى ، مما يؤدى إلى خفض الأسعار لصالح المستهلك.

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