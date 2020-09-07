شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجلالة تكشف التخصصات المتاحة "القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، عن بدء الدراسة في جميع الكليات البالغة 15 كلية ، هذا العام، مشيرا إلى أن التخصصات تتضمن القطاع الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية.

وقال رئيس جامعة الجلالة في تصريحات تليفزيونية، أن الجامعة بنيت لكي تكون جامعة ذكية تجعل الطالب في حالة مستمرة من البحث والإبداع والتفكير.

وفى وقت سابق، كشف الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن هناك حوالى 30 ألف طالب سجلوا للالتحاق بالجامعة، موضحًا أن اختبارات الالتحاق ستكون أون لاين من خلال شبكة الإنترنت، وتتمثل فى اختبارات اللغة الإنجليزية والتخصصية والتفكير النقدى، متابعا أن هناك توجه بأن يكون قيمة مصروفات البرامج الدولية ضعف البرنامج المصرى، حيث أنها تمكن الطالب من الحصول على شهادتين من مصر والجامعة الأخرى بمعنى أنه لو ثمن البرنامج المصرى 500 جنيه يكون الدولى 1000 جنيه ولو ذهب الطالب للدراسة بالخارج سيدفع آلاف الدولارات.