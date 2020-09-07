شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن إجراءات تسجيل الكشف الطبى للطلاب للعام الدراسى الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة حلوان عن التعليمات الإرشادية للطلاب لإجراءات تسجيل الكشف الطبي للطلاب المرشحين لجامعة حلوان فى العام الجامعي 2020-2021، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف وحدة الدعم الإلكتروني بالجامعة.
وأوضح بيان صادر عن جامعة حلوان ، يتطلب على كل طالب الدخول على موقع الكشف الطبى من خلال الرابط التالى ..
ثم يقوم الطالب بالضغط على تسجيل طالب جديد وملئ البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالكشف الطبي وهى ( اسم الطالب - الرقم القومي - النوع - الكلية التى تم الترشيح لها - رقم الجلوس - تأكيد رقم الجلوس - رقم الموبيل - المحافظة - عنوان الطالب - رأي الطالب في الخدمة)، ثم يتم طبع الافادة ويظهر للطالب كود الدفع .
ثم يقوم الطالب بدفع رسوم الكشف الطبى من خلال كود الدفع الالكترونى وذلك من خلال المنافذ التالية (امان - مصارى- بى - ايجى باى - ممكن - سداد - سمارت - وقتى - البريد المصرى )، وبعد سداد الرسوم يظهر للطالب رابط استمارة الكشف الطبى فيقوم بالضغط عليه، ثم تظهر الاستمارة موضح بها موعد الكشف الطبى ويجب التأكد من ظهور الباركود قبل طباعة الاستمارة وفي حالة عدم ظهوره يتطلب على الطالب عمل تحديث للصفحة حتى يظهر.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة حلوان تعلن إجراءات تسجيل الكشف الطبى للطلاب للعام الدراسى الجديد.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.