شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروعات جديدة تستقبل سكان العشوائيات بالقاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح محافظة القاهرة، 6 مشروعات جديدة ضمن مشاريع تطوير العشوائيات، خلال الفترة القادمة لاستكمال خطة القضاء على المناطق العشوائية، والتي كانت تغطى أكثر من 50% من مساحة العاصمة، حيث من المقرر أن تعلن المحافظة نهاية العام الجارى الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية.

وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل 7 مشروعات جديدة تستقبل سكان العشوائيات بالقاهرة.