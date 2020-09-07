شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مساجد جديدة تزين جنوب سيناء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة فى محافظة جنوب سيناء سبعة مساجد جديدة وهى: الحق المبين، وعودة، والفرقان، وخالد بن الوليد والسلام، وأثبيت بوادى فيران، ومسجد الإمام على بن أبى طالب بمدينة أبو رديس، ليصبح عدد المساجد فى المحافظة حتى الآن 100 مسجد تم بناؤها على طراز معمارى فريد.
ويأتى ذلك ردا على استكمال قناة الجزيرة لأساليبها المغرضة وحربها ضد مصر، ومحاولاتها الدائمة لإشعال فتيل الفتنة فى مصر عن طريق استغلال الحملات التى تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب من مغتصبى أراضى الدولة فى الترويج بأنها للنيل من بيوت الله.
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