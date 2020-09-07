"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى أكرا بغانا ولاجوس وأبوجا في نيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، عضو تحالف ستار، اليوم الإثنين، إنها ستستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وأكرا بغانا، بمعدل رحلتين أسبوعيًّا اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 سبتمبر الجاري.

وأعلنت الشركة استئناف رحلاتها إلى كل من لاجوس وأبوجا بنيجيريا بمعدل 3 رحلات أسبوعيًّا لكل منهما اعتبارًا من غدٍ، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم.

وأضافت الشركة: يمكن للركاب حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717، من أي محمول، أو 090070000، أو عن طريق موقعها الإلكتروني egyptair.com.