ارتكبوا 29 حادث سرقة.. ضبط 5 تشكيلات عصابية في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 19 متهمين، ارتكبوا 29 حادث سرقة متنوعة. وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضُبط 20 متهما لممارستهم أعمال البلطجة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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