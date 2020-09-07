خلال 24 ساعة.. ضبط 200 سلاح ناري وتنفيذ 59 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (200 سلاح ناري، بحوزة 175 متهمًا).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملة في تنفيذ 59 ألف حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.