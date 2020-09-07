اللجنة المشرفة على انتخابات "المحامين": ٨ طعون على دمج النقابات وانتخابات الفرعيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن الطعون، قالت فيه: "أقام الطاعنون عدد ثمانية طعون متعلقة بدمج النقابات وانتخابات النقابات الفرعية".

وأضاف البيان: "وقد أصدرت المحكمة حكمها في أربعة طعون متعلقة بدمج النقابات، مستندة إلى لائحة غير معمول بها، والتي أعدت عام ١٩٧٢ في ظل القانون ٦١ لسنة ٦٨، وسوف يعقد المجلس جلسة خلال أيام للنظر في جدول مواعيد الانتخابات".