محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن الطعون، قالت فيه: "أقام الطاعنون عدد ثمانية طعون متعلقة بدمج النقابات وانتخابات النقابات الفرعية".
وأضاف البيان: "وقد أصدرت المحكمة حكمها في أربعة طعون متعلقة بدمج النقابات، مستندة إلى لائحة غير معمول بها، والتي أعدت عام ١٩٧٢ في ظل القانون ٦١ لسنة ٦٨، وسوف يعقد المجلس جلسة خلال أيام للنظر في جدول مواعيد الانتخابات".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة المشرفة على انتخابات "المحامين": ٨ طعون على دمج النقابات وانتخابات الفرعيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.