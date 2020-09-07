نائب وزير الزراعة: بدء تعافي أسعار الدواجن.. وتدشين أكبر قاعدة بيانات لدعم المربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار الدواجن كانت قد اهتزت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأسعار كل عام في هذا التوقيت تتعرض إلى الانخفاض.

وأضاف الصياد أن الأسعار بدأت تتعافى، وسجلت استقرارا خلال الـ48 ساعة الماضية، وسوف تتحسن خلال الفترة القادمة.

وتابع الصياد، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، بأنه بعد كل عيد أضحى يحدث انخفاضا محدودا في الشراء تجاه الدواجن، لافتًا إلى أن الأسعار كانت متناسبة خلال الأشهر الثمانية الماضية.

ونوه نائب وزير الزراعة بأن الوزارة بصدد الانتهاء من تحليل البيانات النهائية الخاصة بالمزارع والطاقات الاستعباية؛ لتحديد كميات الإنتاج المتوقع ضخها في الأسواق المحلية.

وأكد الصياد عمل وزارة الزراعة على توفير التمويل اللازم لتطوير مزارع الدواجن في الوادي والدلتا وتحويلها من المفتوح إلى المغلق بفائدة 5%؛ لتقليل النافق وزيادة دخل المزارعيين.

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ولفت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى تدشين أكبر قاعدة بيانات واقعية لحصر كل المزارع النظامية وغير النظامية ومصانع الأعلاف والأمصال واللقاحات ومحلات بيع الدواجن؛ للنهوض بالصناعة على أسس علمية.

وأشار الصياد إلى أن الوزارة تعتمد خطة التوسع في المزارع النظامية في الظهير الصحراوي وتحويل مزارع التربية المفتوحة إلى تربية مغلقة.

وكان المتحدث الرئاسي قد أعلن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الداجنة والحيوانية والسمكية، موجهًا بدعم المربيين بـ2 مليار جنيه جديدة بالمشروع القومي للبتلو.

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