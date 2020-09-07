لتسيير رحلات للمبعوثين.. الأزهر يوقع برتوكول تعاون مع وزارة الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وقع الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مع وفد وزارة الطيران، بروتوكول تعاون، لتيسير رحلات جوية لمبعوثي الأزهر وكافة الرحلات المتعلقة بالمشيخة، اليوم الاثنين، بمقر المشيخة بالدراسة.

وأوضح الشيخ صالح عباس، أن الأزهر يعمل في جو متناغم مع كافة قطاعات الدولة لإظهار ما تقوم به من تطورات وخدمات لأبناء مصر وضيوفها من العالم كله، مبينًا أن هذا التعاون يخدم أبناء الأزهر لتيسير كافة الرحلات لهم خارج مصر وداخلها، لنشر رسالة الدين الإسلامي في كل ربوع العالم.

من جانبهم قدم وفد وزارة الطيران الشكر للأزهر الشريف على هذا الاتفاق والتعاون، موضحين أنهم سعداء بتقديم خدماتهم للأزهر الشريف، الذي يقوم بخدمة الدين الإسلامي في كل أنحاء العالم.