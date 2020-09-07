مطار القاهرة : وصول ومغادرة 15 ألف راكب على متن 142 رحلة دولية وداخلية وخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، 69 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 6926 راكبًا، كما يغادر المطار 73 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 8563 راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار: تشهد صالات السفر و الوصول بالمطار خلال الـ24 ساعة 142 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج تحمل 15489 راكبًا من جنسيات مختلفة، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.