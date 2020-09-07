أخبار مصر | "الأطباء العرب" يعلن تضامنه الكامل مع السودان لمواجهة تداعيات الفيضانات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأطباء العرب" يعلن تضامنه الكامل مع السودان لمواجهة تداعيات الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام الأستاذ الدكتور أسامة رسلان عن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب السودان؛ لمواجهة تداعيات آثار السيول والفيضانات، التي قتلت نحو 100 شخص وغمرت أكثر من 100 ألف منزل منذ أواخر يوليو.

وأعلن الاتحاد استعداده للمساهمة في دعم جهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة آثار الفيضانات، مؤكدا تسخير كل إمكاناته وقدراته لدعم وإغاثة المتضررين والمنكوبين.

وثمن الأطباء العرب المساعدات الإنسانية (خيام ومواد غذائية) التي تقدمت بها الحكومة المصرية أمس الأحد، لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات؛ وذلك استنادًا إلى الروابط الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وتقدم اتحاد الأطباء العرب بخالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الفيضانات، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني، قد أعلن أمس السبت، حالة الطوارئ في طول البلاد وعرضها لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات.

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وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ

