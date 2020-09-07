أخبار مصر | افتتاح وحدة الكلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر افتتاح وحدة الكلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، عن بدء فعاليات إفتتاح وحدة الكلى للأطفال بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات الطبية للمنتفعين داخل محافظتهم دون الحاجة للسفر وتلقي الخدمة الطبية خارج المحافظة.

تضم وحدة الغسيل الكلوي التي تخدم أهالي وأطفال بورسعيد من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة(٦) ماكينات غسيل كلوي، وجاءت إقامة هذه الوحدة استجابة لأهالي بورسعيد باقامتها داخل المحافظة مما يجنبهم عناء ومشقة السفر للمحافظات المجاورة لعمل الغسيل الكلوي لأطفالهم.

قام بتدشين الوحدة كل من اللواء عادل الغضبان "محافظ بورسعيد"، الدكتور هاني راشد "نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية"، والدكتور أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية"، والدكتور محمد فهيم موسى "مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الطبية والعلاجية"، والدكتور عادل تعيلب "مدير فرع الهيئة ببورسعيد".

Advertisements

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 151 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها، و5530 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.