أخبار مصر | تعيين 454 شابا بينهم 9 من ذوي القدرات في سوهاج

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين 454 شابا بينهم 9 من ذوي القدرات في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج 454 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1592 فرصة عمل، منها 72 فرصة لذوي القدرات الخاصة.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 783 منشأة، وأسفر عن تحرير 42 محضرا، كما تم تنفيذ 7 حملات تفتيشية على المنشآت التى يعمل بها أطفال وعقد ندوة توعية في مجال عمل الطفل.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أنه تم صرف 152 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 67 عاملا منهم 85 ألف جنيه منح مواليد لـ 42 عاملا، و27 ألف جنيه لـ 9 عمال منحة زواج ، و40 ألف جنيه منحة وفاة لـ 16 عاملا .

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 393 عاملا بإجمالى 31 ألفاً و 706 جنيهات ، وإجراء عملية جراحية كبري بـ 5 آلاف جنيه ، وعملية صغري بـ 2000 جنيها ، فضلاً عن تسجيل 275 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 550 شهادة قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 37 شكوى تم تسوية 19 شكوى منهم ودياً ، وإحالة 9 شكاوى للقضاء ، وتبقى 12 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 391 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، وأسفر عن تحرير 82 محضر سلامة وصحة مهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 123 منشأة أخرى لإزالة المخالفات.

وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.