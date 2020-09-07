أخبار مصر | بيان مهم من اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بشأن الطعون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان مهم من اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بشأن الطعون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين، أمس، بيانا مهما بشأن الطعون، وقالت فيه: "أقام الطاعنين عدد ثمانية طعون متعلقة بدمج النقابات وانتخابات النقابات الفرعية، وقد أصدرت المحكمة حكمها في أربعة طعون متعلقة بدمج النقابات مستندة إلى لائحة غير معمول بها، والتي أعدت عام ١٩٧٢ في ظل القانون ٦١ لسنة ٦٨".

هذا وسوف يعقد المجلس جلسة خلال أيام للنظر في جدول مواعيد الإنتخابات.

هذا وكان أعلن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، عن تشكيل اللجان، التي جاءت كالآتي:

1- لجان القبول:

أ- الجدول العام:

1 ـ محمود الداخلي

2 ـ محمد الكسار

3 ـ محمد عبد النبي عبد الوهاب

4 ـ سيد عبد الغنى

5 ـ محمد كركاب

6. محمد نجيب

7. نبيل صلاح مدير اللجنة

ب - الابتدائي:

1 ـ محب المكاوي

2. عبد الحفيظ الروبي

3. أبو بكر الضوه

4. علي الصغير

5. ماجد حنا

6. صلاح سليمان

7. عيسى أبو عيسى

8. خالد أبو كراع

ج- الاستئناف:

1. أحمد سالم بسيوني

2ـ سعيد عبد الخالق

3. عمر هريدي

4. حسين الجمال

5. إسماعيل طه

6. فاطمة الزهراء غنيم

7. أسامة سالمان

د- النقض:

1 ـ النقيب رجائي عطية

2. مجدي ناجي أحمد سخى

3 ـ يحيى التوني

4. أبو بكر الضوه

2- لجنة العلاج:

1 ـ محمد إبراهيم فزاع

2 ـ محمد عبد النبي عبد الوهاب

3 ـ فاطمة الزهراء غنيم

4 ـ ماجد حنا ولسن

5 ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي

6. مجدي سخى

7. يحيى التوني

8.عمر هريدي

9. إسماعيل طه

10. محمد نجيب

11. محمد الكسار

12. محب المكاوي

13. صلاح سليمان

3- لجنة المعاشات والإعانات:

1ـ أحمد سالم بسيوني

2 ـ محمد إبراهيم فزاع

3. مجدي سخى

4. سعيد عبد الخالق

5ـ محمد عبد العظيم كركاب

6. صلاح سليمان

7. أبو بكر الضوه

4- لجنة المشروعات والإسكان:

1 ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي

2 ـ محمد خلف حسين الكسار

3 ـ علي محمد الصغير

4. محمود الداخلي

5- لجنة الفكر القانوني والمجلة:

1. النقيب رجائي عطية

2 ـ محمد عبد النبي عبد الوهاب

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3.صلاح سليمان

4ـ عبد المجيد هارون أحمد

5. أسامة سالمان

6.عمر هريدي

6- لجنة معهد المحاماة:

1 ـ حسين عبد الوهاب الجمال

2 ـ إسماعيل طه إسماعيل

3 ـ فاطمة الزهراء غنيم

7- لجنة الإدارات القانونية:

1 ـ هشام لطفي بليح

2 ـ على محمد الصغير

3 ـ أسامة إبراهيم سالمان

8 – لجنة التأديب:

1ـ محمود محمد الداخلي

2ـ عبدالحفيظ سليمان الروبي

3ـ عبد المجيد هارون

4. نبيل عبد السلام

9- لجنة الدفاع والحريات:

1. النقيب رجائي عطية

2ـ نبيل حسن عبد السلام

3 ـ محب عبد العزيز المكاوي

4. يحيى التوني

5.صلاح الدين حسين سليمان

6. مجدي سخى

7. فاطمة الزهراء غنيم

8. محمود الداخلي

10- لجنة الرعاية الاجتماعية:

1 ـ محمد أحمد نجيب

11- لجنة الرحلات والمصايف:

1 ـ سيف النصر السيد حماد

2ـ محمد عبد الوهاب

3. محمد الكسار

4. خالد أبو كراع

5.محمد نجيب

6. إسماعيل طه

7. عيسى أبو عيسى

12- لجنة الشباب:

1 ـ محمد عبد النبي عبد الوهاب

13- لجنة المرأة

1.فاطمة الزهراء غنيم

14- لجنة النقابات الفرعية:

1 ـ نبيل حسن عبد السلام

2 ـ عمر جلال هريدي

3 ـ محب عبد العزيز المكاوي

4 ـ محود محمد الداخلي

5 ـ سيف النصر السيد حماد

15- لجنة التطوير والميكنة:

1 ـ صلاح الدين حسين سليمان

16 ـ لجنة الأندية:

1 ـ محب مكاوي

2 ـ محمود الداخلي

3. عمر هريدي

4. عبد المجيد هارون

5. عبد الحفيظ الروبي

17- لجنة الصندوق:

1.النقيب رجائي عطية

2. مجدي سخى

3.سيد عبد الغنى

4.محمد الكسار

5.عبد الحفيظ الروبي

6. محمود الداخلي

7.يحيى التوني

8.عمر هريدي

9.ابو بكر الضوه

10.نبيل عبد السلام

11. عبد المجيد هارون.