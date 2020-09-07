أخبار مصر | "الرياضة" تطلق فعاليات الدورات التدريبية لمدربى الفرق الفنية للطلائع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تطلق فعاليات الدورات التدريبية لمدربى الفرق الفنية للطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت اليوم وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزلة للطلائع) فعاليات الدورات التدريبية الفنية لمدربى ومسئولى الفرق الفنية للطلائع أونلاين.

تتنوع هذه الدورات بتنوع المجالات المختلفة للشعب الفنية (الكورال - الموسيقى النحاسية - الفن التشكيلى - الفن التعبيرى - الموسيقى الوترية).

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تهدف الدورات الفنية الى صقل مدربى الفرق من النواحى الفنية، بالاضافة الى غرس الجوانب والقيم التربوية بداخلهم، علاوة على مساعدتهم فى كيفية التعامل مع المراحل السنيه المختلفة، وتعديل سلوكهم من خلال الفن.

كما تهدف تلك الدوات الى الارتقاء بالمستوى الفنى للطلائع، وتعلم مهارات جديدة، بث روح الايجابية على المدربين والنشء.

جدير بالذكر أن تلك الدورات مستمرة لمدة 15 يوما، علاوة على مشاركة نخبة من أساتذة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وخبراء المهارات الحياتية والتربية.