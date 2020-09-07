أخبار مصر | وزير التعليم يكشف ملامح خطة العام الجديد قبل إعلانها رسميا غدا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يكشف ملامح خطة العام الجديد قبل إعلانها رسميا غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدولة بصدد توفير ٥ أضعاف من الوسائل التعليمية الالكترونية لطلاب المرحلة الثانوية بداية من العام المقبل في خطوه لمواجهه الدروس الخصوصية، مؤكدا أن ما يحدث داخل الدروس أصبح غير مؤثر في نظام التقييم الجديد والذي يتم تطبيقه لأول مره على طلاب الثانوية العامة خلال شهر يونيو القادم.

وأشار في تصريحات صحفية له إلي أن الدولة تقوم حاليا ببناء منصات بصوت وصوره وأمثله ودروس الكترونية بالاضافه إلى المنصات الالكترونية والمحتوي التعليم الضخم على بنك المعرفة لتكون بديل مناسب جدا لكل طالب في المرحلة الثانوية خاصة بعد ان قامت الوزارة بتسليم كل طالب في الصفين الثاني والثالث جهاز التابلت الخاص به بالاضافه إلى شريحة خاصة للعمل بتابلت داخل المنزل.

واشار وزير التربيه والتعليم إلي أن نظام التقييم الجديد الذي سيتم تطبيقه على الثانوية العامة لأول مره سيغير شكل منحني النتيجة ليكون متوافق مع نظير في الدول الأخرى، مؤكدا ان المجموع قضيه معيارية فقد يكون المستوى المهاري للطالب المصري الحاصل على مجموع ٪95 يوازي المستوى المهاري لطالب حاصل على ٪80 او 65 ٪في احدى الدول الاخرى.

وأشار إلى ان ما يهم في تنسيق دخول الجامعات المصرية هو الترتيب وليس المجموع، وأوضح انه منحنى تقييم الطلاب في الثانوية العامة يميل في اتجاه المجاميع المرتفعة وهو ما يسبب ازمه في التنسيق بالنسبة إلى وزاره التعليم العالي، موضحا انه بداية من العام المقبل سيتم اختلاف جوهري في منحنى التقييم ليكون معظم الطلاب في المنطقة الوسط كما هو الحال في كل المنحنيات العالمية في حين يتم الاحتفاظ بنسبة التفوق التي تقترب من ٨٪ في الاتجاه المتفوق، مؤكدا ان النظام الجديد يجعل من السهل الاعتراف بشهادة الثانوية العامة المصرية في دول العالم وهو ما يعني ان الطالب المتفوق في مصر سيكون متفوق في اي دوله اخرى والطالب المتوسط في مصر وتمكن من دخول جامعات متوسطه في اي مكان بالعالم.

Advertisements

وقال شوقي عن طريقه التقييم المعتاد في الثانوية العامة كانت تقيس حفظ الطلاب لمجموعه من الاسئله المتعارف عليها والموجودة في الكتب الخارجية او نماذج الامتحانات القديمة أو اسئله الدروس الخصوصية وهو الأمر الذي حرم الطالب من قدره على التفكير وحل اي مساله اخرى خارج هذا النطاق، مشيرا إلى أن الطلاب اعترضوا على اي سؤال ياتي خارج هذا النطاق خلال امتحانات الثانويه معتبرينه سؤال خاطئ.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الثلاثاء الموافق ٨ سبتمبر لإعلان تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد، وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة: نحن نعمل بمنهجية كبيرة لحل مشاكل كثيرة لنحقق أفضل خدمة تعليمية في ظل الظروف الصعبة والمتغيرة دائمًا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال تصريحاته أن أي شيء ينشر الآن ماهو الا توقعات واجتهادات ليست رسمية ولا حقيقة لها بالواقع.

ومن المتوقع أن يعلن الوزير عّن الخطة الخاصة بالعام الدراسي الجديد وسيكشف الوزير خطة الوزارة في مجموعات التقوية ويحسم الجدل حول مصير سناتر الدروس الخصوصية وأزمة مصروفات المدارس الخاصة.