مصر | دمرتوا حياتي.. تعرض سما المصري لحالة إغماء داخل قفص المحكمة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دمرتوا حياتي.. تعرض سما المصري لحالة إغماء داخل قفص المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بتعديل حكم حبس سما المصرى 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، للحبس سنتين وبقاء غرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وفور سماع الحكم انهارت المتهمة داخل قفص الاتهام، وتعرضت لحالة من الإغماء نتيجة البكاء الشديد، مرددة: "حياتى ادمرت حرام عليكم، والله مظلومة، أنتوا بتعملوا فيا كده ليه"، فيما قامت قوات الأمن بنقل المتهمة لمحبسها بسجن النسا داخل عربة الترحيلات.
وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.