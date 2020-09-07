مصر | الداخلية تكرم الفائزين بالمراكز الأولى فى أعمال تقييم النشاط التدريبى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تكرم الفائزين بالمراكز الأولى فى أعمال تقييم النشاط التدريبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مساعد الوزير لقطاع التدريب بتكريم الجهات الشرطية الفائزة بالمراكز الأولى فى أعمال تقييم النشاط التدريبى المحلى بمديريات الأمن والإدارات للعام التدريبى (2019– 2020)، وذلك خلال الإحتفال بيوم التدريب، حضر الإحتفال اللواء مدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من القيادات الأمنية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية، ومستوى حضارى قائم على الموائمة بين التطبيق الحاسم للقانون، ومراعاة حقوق الإنسان بما يضمن ثقة المواطنين فى جهازهم الشرطى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بالإهتمام بتطوير وتدريب العنصر البشرى كونه من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة وذلك لتحقيق المزيد من النجاحات الأمنية، من خلال إعداد كوادر شرطية مدربة ومؤهلة علميًا وفنيًا، وتحقيق الكفاءة الميدانية، والإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف.

وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.