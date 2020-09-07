مصر | مازن المميز وشيماء شاكر يتغيبان عن محاكمتهما

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مازن المميز وشيماء شاكر يتغيبان عن محاكمتهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت المحكمة الاقتصادية، قبل قليل، ثالث جلسات محاكمة المتهمين مازن الطاهر وشيماء شاكر، لاتهامهما بالتعدي على مبادئ المجتمع وقيمه الأسرية، وتبين للمحكمة عدم احضار المتهمين.

وأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة، لإصدار القرار.

وأفاد أمر الإحالة أن المتهمين، وفي غضون شهر مايو الماضي، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن نشرا على حساباتهما الإلكترونية، مقاطع مصورة وصور، تضمنت تعديا على المبادئ والقيم، وأتاحا للكافة الاطلاع عليها.

وتحمل القضية رقم 1319 لسنة 2020، وأحالتهما جهات التحقيق، للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بعد البلاغ الذي قدمه المحامي أشرف فرحات، حيث تمكّنت الشرطة من القبض عليهما، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معهما ونسبت لهما اتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.