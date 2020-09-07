مصر | مصرع عنصر شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النيران بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 7 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع عنصر شديد الخطورة فى تبادل إطلاق النيران بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عنصر إجرامي مصرعه في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة به فى محافظة الشرقية.

البداية كانت فى أثناء مرور أحد أفراد الشرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية "بقرية الصحافة بدائرة المركز" شاهد أحد الأشخاص متوقفًا بجوار دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالقرب من كوبرى الصحافة ويحمل بندقية آلية وإطلاقه أعيرة نارية تجاهه نتج عنه إصابته بطلق نارى، فقام على الفور بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرعه.

على الفور إنتقلت قوة من قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية وتبين أن المذكور سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وعُثر بجواره على (بندقية آلية وعدد 4 خزن و55 طلقة لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة" - 50 جرام لمخدر الهيروين - 20 جرام لمخدر الأفيون – مبلغ مالى).

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

Advertisements

وفي سياق آخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.