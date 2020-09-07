شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قضية فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز إلى 14 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنح الاقتصادية، رفع جلسة محاكمة شيماء أحمد، ومازن إبراهيم، في اتهامهما بالاعتداء على قيم المجتمع، في واقعة فتاة التيك توك، منة عبدالعزيز، لإصدار القرار، حيث تبين للمحكمة عدم حضور المتهمين من محبسهما، وهو ما تم بناء عليه تأجيل محاكمتهما إلى الرابع عشر من الشهر الجاري.

كان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد نشر فيديوهات، ومقاطع خادشة للحياء العام.

وكشفت التحقيقات قيام أحد المتهمين بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة تيك توك»، بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها، بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت «النيابة العامة» أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمتي صوت اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين من المتهمين عليها بالسبِّ والضرب.