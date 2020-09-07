قبل طرحها فى الأسواق.. ضبط 32 ألف عبوة سلع غذائية مجهولة المصدر في مخزن بالإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 32 ألف عبوة سلع غذائية مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن غير مرخص بمنطقة المنتزة. فيما أمر المستشار اشرف المغربى المحامى العام لنيابات المنتزة بالتحفظ على المضبوطات .
تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد قيام المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، بحيازة كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق.
استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 31 ألف و840 عبوة سلع غذائية مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق
تحرر محضر بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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