شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول قسم الغسيل الكلوي للأطفال في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السوبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الإثنين، التشغيل الفعلي لأول قسم الغسيل الكلوي للأطفال في بورسعيد، أقيم بمستشفى النصر التخصصي.

وقام المحافظ ورئيس هيئة الرعاية بقص شريط الافتتاح ومروا على عدد من الأطفال يقوموا بإجراء جلسة غسيل وقاما بتوزيع الهدايا واللعب عليهم ومداعبتهم، ووجه اللواء عادل الغضبان الشكر لمؤسسات المجتمع المدني لمساعدتهم في إنشاء القسم بوحدة تنقية المياه، وكان التشغيل التجريبي القسم الجديد تم على مدى أسبوع بنجاح.