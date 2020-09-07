شكرا لقرائتكم خبر عن بورسعيد تستعد لجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محافظة بورسعيد لجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ على المقعد الفردي والتي تجري بين د. عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق المرشح عن حزب مستقبل وطن واحمد جوهر رئيس نادي المريخ الرياضي والمرشح المستقل.

وقامت فرق من مكافحة القوارض بالمحافظة والطب الوقائي بتطهير وتعقيم ٩٨ مركز انتخابي ومراجعة شبكات الكهرباء ووضع علامات على الارض لتحديد مسافات التباعد الاجتماعي، وتسلمت قوات التأمين المعينة من مديرية الأمن المقرات الانتخابية.

وتم إخلاء الشوارع المحيطة بكل لجنة من السيارات المنتظرة ووضعت حواجز حديدية واغلق الطريق أمام أبواب الدخول للجان، فيما قامت الأحياء بإزالة البنرات والإعلانات الانتخابية.