شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستئناف» تخفف عقوبة حبس سما المصري إلى عامين في «خدش الحياء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح مستانف الاقتصادية، الاثنين، بتخفيف عقوبة حبس سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها «سما المصري» لعامين، وتغريمها مبلغ قدره 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام».

كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة «المصري» بالسجن 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه إلا أنها استأنفت على الحكم.

كان النائب العام أمر بحبس «المصري» لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، بالإضافة لاعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات، أمر بمده خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

هذا وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة خادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقريرًا بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق، فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

ونفاذاً لذلك، تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الماضي من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها، أنكرت ما نسب إليها.

Advertisements