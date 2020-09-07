شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل مسنة بعد تخديرها على يد عاطلين في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف قطاع الأمن العام، تفاصيل جريمة مقتل مسنه – 80 سنه – في الدقهلية، افادت التحريات ان عاطلان وراء مقتل الضحية، عندما استقلت «توك توك» لتوصيلها إلى المقابر، فقام بدش اقراص مخدرة لها في علبه عصير، وتخلصا منها بمجرد فقدانها الوعي والقي بجثتها في الترعة وسرقا 80 جنيه، تم ضبط المتهمان وتولت النيابة التحقيق .

تلقي ضباط مركز المطرية بالدقهلية بلاغا، بالعثور على جثة «ربة منزل»- 80 سنه- بمياه ترعة الإسماعيلية ،وإنتشالها وما قرره نجل شقيقتها «عامل» – 52 سنه- بأنها تعانى من مرض الشيخوخة والزهايمر ورجح إختلال توازنها وسقوطها بمياه الترعة .

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وقاده ضباط البحث الجنائى إلى إستقلال المتوفاة في ذات يوم العثور على جثمانها لدراجة نارية «توك توك» بطريق ترعة السلام صحبة كل «عاطل» – 24 سنه – و«عاطل» -18 سنه- وأنهما وراء مقتل المجنى عليها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأموريةأسفرت عن ضبطهما، بمواجهتهما بالتحريات أقرا بها وإعترفا بإرتكابهما الواقعةوقررا بإصطحابهما المجنى عليها من أمام منطقة المقابر بقصد توصيلها لمسكنها، وأثناء سيرهم إتفقا سوياً على تخديرها وسرقة ما بحوزتها من مبالغ مالية وفى سبيل تنفيذ مخططهما توجها لصيدلية وقاما بشراء شريط لعقار ودس عدة أقراص منه داخل علبة عصير وإعطائه للمجنى عليها وعقب فقدانها للوعى قاما بسرقة مبلغ 80 جنيه كان بحوزتها وقاما بإلقائها بمياه الترعة