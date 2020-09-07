شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، سفير اليابان بالقاهرة، ماساكي نوكي، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة.

وتتناول المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بـ«العربية للتصنيع» وما تتمتع به الصناعة اليابانية من خبرات في مجال الصناعات الإلكترونية والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة وعربات وجرارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة والسيارات الكهربائية، ومجالات التصنيع المتعددة.

وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بعرض رؤيتها بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات اليابانية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة والاتفاق على تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية.