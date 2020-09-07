شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة أسوان تتلقى ٣ آلاف و٥٢٣ طلب تصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل محافظة أسوان، في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ اجمالى عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم، نحو 3523 طلب، حتى الأن، وذلك بإجمالى متحصلات مالية، وصلت نحو 16 مليون و873 ألف جنيه.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن أعلى نسبة متحصلات للتصالح في مخالفات البناء تحققت داخل نطاق مدينة أسوان، والتى وصلت لمليون و50 ألف جنيه، موضحا أن هناك توجيهات مشددة للمسؤولين لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات، لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات المختلفة في أقل وقت ممكن.

وأشار إلى أن تلقى طلبات التصالح تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن المحافظة، لإستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، خاصة في ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء، بنسبة 25 % من قيمة الأرض، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل، وهو الذي يتوازى مع إستمرار العمل في تلقى طلبات التصالح، وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر المقبل.