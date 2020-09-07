شكرا لقرائتكم خبر عن فيضان النيل يهدد المدينة الملكية بالبجراوية شمال الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل الجهود الرسمية والشعبية لحماية المدينة الملكية بالبجراوية بولاية نهر النيل من خطر الفيضان بعد تعرض موقع المدينة الملكية الأثري بمنطقة البجراوية لتهديد خطير من فيضان نهر النيل، حيث اقتربت المياه من منطقة المدينة والحمام الملكي.

وتضافرت جهود مكتب الآثار بمدينة شندي وجامعة شندي وقسم الآثار جامعة الخرطوم مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف وسلطات ولاية نهر النيل، بجانب جهود العاملين بالموقع لحاية المدينة من الدمار بإقامة تروس من الأحجار وجوالات الرمل في المناطق المهددة لحمايتها.

ووصل إلى الموقع مسؤولو الآثار في الخرطوم وولاية نهر النيل وبدأوا في دراسة الوضع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين المنطقة الاثرية المسجلة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو

والمدينة الملكية بالبجراوية تبعد عن العاصمة السودانية الخرطوم بأكثر من 200 كيلو متر شمالا، وهي موقع «مروي» القديمة خلال القرن الرابع قبل الميلاد , وتشمل عدة معابد كمعبدالآله آمون ومعبدالإمبراطور«أغسطس وغيرها من المباني المنتشرة بالمدينة بالإضافة إلى الحمام الروماني.

جدير بالذكر ان السودان تشهد موجة فيضانات في مناطق واسعة من ولايات السودان المختلفة لم تشهدها منذ العام 1988م

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