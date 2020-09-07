شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن القناطر الخيرية ٦ ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الرابعة من صباح غدا الثلاثاء.

وقالت الشركة، في بيان لها على «فيس بوك»، إن سبب قطع المياه أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

وطالبت الشركة، الأهالي وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.