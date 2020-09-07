شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الموانئ البرية يتفقد ميناء طابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بزيارة تفقدية لمتابعه أعمال استكمال تطوير مينا طابا البرى وتشغيل اول جهاز اكس راى للكشف على السيارات بالموانئ البرية والمخطط تركيبه بباقي المواني. وعقد «إسماعيل» اجتماعات مع إدارات ميناء طابا والعاملين للوقوف على أي مشكلات تواجههم والعمل على حلها، وشدد على أهمية رفع درجة الاستعداد وتسهيل اجراءات سفر السائحين، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ضيف صالون المساء مع قصواء الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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