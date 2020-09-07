شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاثوليك» و«الروم» توقعان اتفاقية انتفاع بكنيسة سيدة البشارة في طنطا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت كنيستأ الأقباط الكاثوليك والروم الكاثوليك اتفاقية، الاثنين، تسمح للإيبارشية البطريركية بالانتفاع بكنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في طنطا، وتعيين كاهن قبطي كاثوليكي يقوم بالعمل الرعوي فيها، على أن يحتفل بقداس بيزنطي أسبوعي وفي الأعياد.

تأتي الاتفاقية تحت رعاية البطريرك إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك الروم الكاثوليك، ووقعها المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك.

وذكر بيان للكنيسة أن «الاتفاقية تعد ثمرة من ثمار روح الشركة بين الكنائس ذات الحق الخاص الكاثوليكية الشرقية، لتعزيز التعاون الروحي والرعوي بين الكنائس وتهدف أساسا إلى خدمة أبناء الكنيستين والحفاظ على طقوسهم الشرقية واحترامها والحفاظ على التواجد الكاثوليكي مع التغيرات الجغرافية والسكانية لأبنائهما».

أضاف البيان أنه «يظل يوم ٢٥ مارس من كل عام، هو عيد الرعية، ويحتفل به بحضور ممثلي الطائفتين سويا حسب الطقس البيزنطي، علامة على الشركة الكاملة».

في السياق، ترأس الأنبا إبراهيم إسحق اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، صباح الاثنين، بمشاركة الآباء المطارنة أعضاء اللجنة الدائمة.

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الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة

الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة

الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة

الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة

الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة

الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة

الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة

الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة

الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة

الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة

الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة

الكنيستين الكاثوليكية والروم توقعان اتفاقية روحية جديدة للانتفاع بسيدة البشارة