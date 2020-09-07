شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة إشغالات وتعديات ميدان محطة مصر وتحرير ١٠٤ محضراً بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حى وسط الإسكندرية برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحى حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات ميدان محطة مصر ومحيطه وتحرير ١٠٤ محضر والتحفظ على الاشغالات وفقا لتعليمات الإسكندرية وبمشاركة قائد شرطة المرافق، مامور قسم العطارين ،والجهات المعنية

توجهت الحملة إلى شوارع ابن الخطاب، الخديوي، ميدان محطة مصر، ابن زتون ،محرم بك ؛وكنج عثمان ،وتم خلال الحملة رفع وازالة الاشغالات ؛التعديات؛ وفروشات الباعة الجائلين ،ورفع الاكشاك والفروشات المخالفة ،وضبط عدد ١٠٤ من حالات الاشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتحرير المحاصر اللازمة والتحفظ على كمية كبيرة من الأطعمة والمعلبات للتحليل ورفع وتطهير الميدان من كميات كبيرة من الترابيزات والاقفاص،والهالك

في السياق ذاته شن حملات لمحاربة نفس الظاهرة بشوارع بورسعيد ،قنال المحمودية، محسن ،العمدة، الجميزه ،و المرسى، وتم خلالها التحفظ على عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة وفروشات الباعة الجائلين وذلك استمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع ،وفرض القانون ،و فتح للشوارع والارصفة أمام المارة وجاري المتابعة ،ومداومة الحملات، لعدم عودة الاشغالات ،ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.

حملة مكبرة لازالة تعديات محطة مصر

حملة مكبرة لازالة تعديات محطة مصر

حملة مكبرة لازالة تعديات محطة مصر

حملة مكبرة لازالة تعديات محطة مصر

حملة مكبرة لازالة تعديات محطة مصر

حملة مكبرة لازالة تعديات محطة مصر

حملة مكبرة لازالة تعديات محطة مصر