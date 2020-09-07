شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ١٥٠٦ حالة تعدي بمحافظة أسوان. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت محافظة أسوان، في إزالة 1506 حالة تعدى، منها 637 حالة منذ بداية الحظر، الذي أعلنت عنه الحكومة، مارس الماضى، وإزالة 409 حالة تعدى، تم رصدها قبل فترة الحظر. وفيما يتعلق بجهود الإزالة الخاصة بالموجه الـ 16 والتى بدأت من 8 يوليو الماضى، أسفرت عن إزالة 302 حالة إزالة على أراضى بناء بمساحة 189 ألف و807 م2، بجانب إزالة 153 حالة تعدى على أراضى زراعية، بمساحة تصل لنحو 8.5 أفدنة.

وعلى مدار اليومين الماضيين تم تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 2151 م2 تعدى على أراضى أملاك الدولة مبانى، بجانب تنفيذ قرار إزالة لتعدى على حرم السكة الحديد، بمساحة 20 متر وذلك بنطاق قرية الحجز بحرى وقلبى، بمدينة إدفو، وتنفيذ 18 حالة لإزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 4689 م2 بنطاق منطقة المنشية بحرى، التابعة لمركز كوم أمبو، بجانب إزالة 27 حالات أخرى، بنفس المنطقة على مساحة 657 م2 تابعة للإصلاح الزراعى والرى .

إزالة حالات التعدى علي أراضى الدولة بأسوان

إزالة حالات التعدى علي أراضى الدولة بأسوان

إزالة حالات التعدى علي أراضى الدولة بأسوان