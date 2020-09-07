شكرا لقرائتكم خبر عن بدء موسم حصاد الأرز في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت محافظة بورسعيد موسم حصاد محصول الأرز، بعد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة للحصاد، بتنظيم دورات تدريبية إرشادية للمزارعين والعاملين بالإدارات الزراعية للتعريف بالطرق السليمة لتخزين محصول الأرز وسبل تدوير المخالفات الزراعية وذلك استعدادا لاستقبال موسم الحصاد. وقال المهندس كامل تويج وكيل وزارة الزراعة إن المساحة المنزرعة بالأرز ببورسعيد هذا العام بلغت ٢٨ الف فدان، مشيرًا إلى أن موسم الحصاد بدأ بضم الأرز بجمعية التينة وحوض ٢٠٠٠ فدان للموسم الصيفي ٢٠٢٠ م. وتبلغ متوسط انتاحية الفدان ٤طن ويستمر الضم حتى منتصف أكتوبر المقبل وسط مؤشرات عن ارتفاع إنتاجية الفدان على العام الماضي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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