شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري أسوان»: تحصين أكثر من 24 ألف طائر وماشية ضد إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطرى، إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، بمنع عمليات الذبح خارج المجازر المعنية، فقد تم الإشراف على أعمال الذبح لعدد 9 آلاف و291 حيوانا بمجازر المحافظة المختلفة، مؤكداً على أن الحملات التفتيشية المتواصلة على الأسواق أسفرت عن ضبط 4 ألاف و754 كجم من اللحوم، والمنتجات الغذائية المخالفة للصلاحية وشروط السلامة الغذائية.

وأوضح الدكتور أحمد صالح أن المديرية نجحت في تحصين عدد 13 ألفا و500 طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور، بجانب تحصين 11 ألفا و617 حيوانا ضد الأمراض المعدية والوبائية، ومنها أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والجدرى، والجلد العقدى، والتسمم الدموى، وطاعون المجترات، لافتاً إلى أنه تم توقيع الكشوف، وإجراء الفحوصات البيطرية على 12 ألفا و430 حيوانا وطائرا، بمختلف أنواعها مع تقديم العلاج للحالات المرضية منها بالمجان، كما تم التعامل مع 3 آلاف و567 كلبا ضالا، فضلاً عن التأمين على 8 آلاف و477 حيوانا مختلفا، والقيام بأعمال الترقيم لـ 12 ألفا و283 حيوانا، وذلك لسهولة متابعتها وتوفير الخدمات التأمينية والبيطرية لها بالشكل المطلوب.

حملات تفتيشية من الطب البيطرى على أسواق أسوان